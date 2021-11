Rechaza el Presidente oferta de Lozoya

En el caso de PEMEX, lo que se está demandando es que devuelva el dinero del daño al erario, que son 200 millones de dólares: López Obrador

Ciudad de México.- El acuerdo reparatorio ofrecido por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya a cambio de su libertad es insuficiente, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su rueda de prensa matutina desde Hermosillo, Sonora, el titular del Ejecutivo federal estableció que los bienes y dinero en efectivo que ha ofrecido Lozoya para subsanar el daño infringido al erario mexicano fue de 200 millones de dólares, muy lejos de lo ofrecido por Lozoya.

¿Tú hablabas de que está ofreciendo cuánto?

—Cinco millones por los dos casos.

—De dólares.

Estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere el dinero, puntualizó el Presidente.

López Obrador recordó que el dinero invertido por la empresa Odebrecht para obtener contratos a la luz de la reforma energética impulsada por la anterior administración, y la venta a sobre precio de la planta de fertilizantes, se logró gracias a la complicidad de los partidos que en su momento eran opositores.

Esos partidos, dijo, son los mismos que ahora se han agrupado para combatir a su administración.

“Fue de los negocios que hicieron entre todos. Pacto por México. Pacto contra México. Los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra. Porque ya no se pueden hacer esas transas. El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, sentenció López Obrador.

“Se hizo la denuncia y se le planteó al señor que había recibido el dinero que devolviera lo que incluso, la Auditoría Superior de la Federación consideraba que se había pagado de más, que, si devolvía ese dinero, 200 millones de dólares al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, incluso pagando 50 millones de dólares por año, se podía llegar a un acuerdo; pero ahora resulta que mal aconsejado, éste señor y el exdirector de Pemex ya no quieren reparar el daño”, explicó el Presidente durante su conferencia.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que la petición de Emilio Lozoya y de su defensa para que el propio presidente intervenga para facilitar su liberación, es improcedente.

“Primero precisar que no hay ningún convenio con la Presidencia de la República, porque la Presidencia no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue la que inició la petición de acuerdo reparatorio y ahora hay la otra denuncia que es la del caso de Agronitrogenados”, puntualizó el funcionario federal.

Reiteró que son las instancias jurídicas de Pemex las que deben establecer el monto de reparación del daño que se requiere en el caso de Lozoya y también las que decidirán si los cinco millones ofrecidos por el ex titular de esa dependencia es suficiente o no.

Le retirarían el brazalete

Por estar en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya dejará de usar el brazalete electrónico que le fue colocado en el tobillo, cuando fue ingresado a un hospital al ser trasladado de España a México el pasado 29 de julio.

De acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a las 17:00 horas de ayer estaba prevista una diligencia administrativa en Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para retirar el dispositivo electrónico de localización a Emilio Lozoya.

En esta diligencia sólo acudiría su defensa, servidores públicos del Centro de Justicia y personal de la empresa dueño del dispositivo, sin embargo la audiencia no fue pública y no se pudo confirmar si fue o no retirado el dispositivo.