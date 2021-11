Anuncia familia de Rosario Robles jornada de resistencia civil pacífica

La familia de Rosario Robles, encabezada por su hija Mariana Moguel, dio a conocer una serie acciones que realizará, entre ellas una marcha a Palacio Nacional y la toma de la Glorieta de la Palma.

CDMX.- La familia de Rosario Robles, encabezada por su hermano Francisco y su hija, Mariana Moguel Robles, anunció una jornada de resistencia civil pacífica con la que buscará conseguir la libertad absolutoria de la exfuncionaria.

“Nosotros como familia no estamos buscando ya el cambio de la medida cautelar, no estamos buscando que Rosario pueda seguir su proceso en libertad en su casa, en una prisión domiciliaria. Estamos buscando la inmediata libertad de María del Rosario Robles Berlanga y ese va a ser uno de los aspectos centrales de nuestra lucha”, afirmó Francisco Robles.

Familiares de la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la presidencia de Enrique Peña Nieto realizaron una conferencia para anunciar las acciones que desarrollarán hasta el próximo 15 de diciembre, como pase inicial de la jornada de resistencia.

Además de una marcha de 36 horas afuera de Palacio Nacional, con un ayuno de diez días, la jornada incluirá la toma de la Glorieta de la Palma, en Paseo de la Reforma, para difundir el caso de Robles, que permanece detenida, desde agosto de 2019, en el Centro Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.

También se realizarán jornadas de oración y meditación, así como una alianza con familiares de víctimas de persecución política, de la justicia selectiva y de la violencia.

“Por eso hemos decidido iniciar esta resistencia civil pacífica, vamos a movilizarnos para qué: para denunciar que en México la justicia es motivada el día de hoy por la venganza y la persecución.

“Llevar las violaciones a los derechos humanos que suceden en el país, a instancias internacionales; llamar la atención sobre la utilización política de las instituciones de procuración e impartición de justicia y sobre su falta de autonomía e independencia, no solo es el fiscal general de la República, hablamos de las fiscalías en los estados, de los ministerios públicos, de muchas otras dependencias”, detalló Mariana Moguel.

En la conferencia realizada en la casa de Robles Berlanga, los familiares destacaron que se trata del domicilio que la Fiscalía General de la República aseguró que no existía en las imputaciones a la exfuncionaria, y en donde, en alguna ocasión, acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador a una comida.

Mariana llamó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a que garantice que se respetarán las movilizaciones que se realicen en la capital del país, como parte de su causa.

“El espacio público es de las y los ciudadanos, y hablan mucho en este gobierno de la libertad de expresión, por lo que doy toda la confianza a las autoridades de la Ciudad de México de que ninguna de nuestras movilizaciones mandarán, alguna provocación, porque de nuestra parte, por eso se llama resistencia civil pacífica, no la recibirán”, indicó.

La hija de Robles Berlanga agregó que, de parte del presidente López Obrador, espera que cumpla su palabra en el sentido de que no lo mueve la venganza y no va a intervenir en la actuación de otras autoridades.

“Lo único que sí le contesto, una vez más, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus mismas palabras. Confío en usted presidente, si usted dice que no es vengativo, si usted dice que no se entromete, si usted dice que no manda instrucciones, confío en usted, de que esto va a dar resultados, porque no va a meter las manos”, afirmó Moguel Robles.