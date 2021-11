Se disfrazó de Hulk

Paulo Henrique dos Santos se transformó rápidamente en Hulk para una carrera de disfraces

Brasil.- Paulo Henrique dos Santos se transformó rápidamente en Hulk para una carrera de disfraces pero volver a la normalidad le está siendo imposible. A este cantante brasileño le ha ocurrido como a Spiderman cuando se le pegó ‘Venom’ y le impedía deshacerse de su traje porque el simbionte se había apoderado de su cuerpo.

Paulo Herique, de 35 años, eligió vestirse de ‘ El increíble Hulk’ como si del mismísimo superhéroe del cómic se tratase y vacilar de músculos por las calles de Río de Janeiro durante una competición de atletismo. Tras acabar la carrera y deleitar al público con un gran despliegue de fuerza y encantos al estilo Hulk, el protagonista se encontró con un grave problema: la pintura verde que se había puesto por todo el cuerpo no salía con nada.

El corredor quedó completamente verde a pesar de «pasar horas en el baño tratando de sacar el maquillaje». Dos Santos, a quien no le conviene enfadarse por el problema por si su traje de Hulk recobra fuerza, admitió haber pedido socorro a su novia pero no hubo suerte. Rasca que te rasca y «la tinta no ha disminuido. El producto se impregna en el cuerpo, y no sale aunque la frote con jabón», explicó ‘ Hulk’.

El joven aclaró que usó dos frascos de una pintura adquirida en un almacén del Mercado de Madureira y que tardó solo una hora en maquillarse todo el cuerpo. El forzudo añadió que piensa demandar al fabricante y a la tienda mientras no pueda volver a su «forma humana».