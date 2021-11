Se casaron vía Zoom; se conocieron por Facebook

Pareja se casa vía Zoom; se conocieron por Facebook y no se han visto en persona, pero dicen estar “muy enamorados”

Londres.- Pareja se casa vía Zoom; se conocieron por Facebook y no se han visto en persona. A pesar de esto, Ayse y Darrin aseguran estar “muy enamorados”.

La historia de amor de esta pareja es calificada como “el mejor ejemplo de lo que hizo la pandemia”, en lo que a relaciones se refiere.

Esto, porque gracias a las plataformas de comunicación que se popularizaron en el último año, la pareja pudo enamorarse, tener citas virtuales y hasta una boda.

La pareja que se encontró en Facebook; se enamoró y ya hubo boda vía Zoom

Ayse y Darrin, de 26 y 24 años de edad, se encontraron por casualidad en Facebook hace algunos meses.

Luego de largas charlas y unas cuantas citas virtuales, la pareja se enamoró.

Ayse vive en Liverpool, Inglaterra; Darrin, por su parte, está en Estados Unidos. La pareja ha aprendido a lidiar con los kilómetros de distancia.

De acuerdo con el medio The Sun, la pareja se ha descrito “muy enamorada” a pesar de no haberse visto alguna vez.

“Es lo más cerca que podemos estar y puede sonar extraño, pero es un gran consuelo”, declaró Ayse sobre su historia de amor.

El noviazgo de la pareja duró alrededor de 8 meses, hasta que Darrin se convenció de dar el siguiente paso.

“(…) se arrodilló y me pidió que me casara con él. Habló con mi padre de antemano para pedirle permiso y me pareció muy tierno”, relató Ayse.

A través de la pantalla, el novio se hincó y le pidió matrimonio a su enamorada. La pareja por fin se había comprometido.

Finalmente, la pareja se casó en una videollamada de Zoom hace un par de días.

Ayse y Darrin, la “pareja virtual”, se verá en persona en 2 meses

Ayse y Darrin, la pareja de esposos que sólo se conoce a través de una pantalla, podrán tener muy pronto su primer encuentro en persona.

Según los planes de la pareja, en dos meses se reunirán para comenzar su vida como matrimonio.

“Nadie esperaba esto, pero estamos casados y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo“, dijo Ayse a medios.