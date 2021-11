Corrió 95 maratones en 95 días

Una mujer que decidió correr la distancia de un maratón por día durante el bloqueo de COVID-19, obtuvo un récord mundial Guinness al correr 95 distancias de maratón en 95 días.

Italia.- Alyssa Clark, originaria de Burlington, Vermont, vivía en Italia en marzo de 2020 cuando el gobierno emitió su primera orden de quedarse en casa, y pronto descubrió que los maratones de verano para los que había estado entrenando habían sido cancelados.

Clark decidió correr la distancia de un maratón durante todos los días de encierro, esperando que el proyecto durara unos 15 días, pero lo mantuvo en marcha, e incluso encontró tiempo para correr mientras se mudaba a Naples, Florida, en Estados Unidos.

La mujer, que usaba una cinta de correr algunos días, y corría afuera cuando era posible, terminó corriendo 95 distancias de maratón en 95 días.

La corredora dijo que había comenzado su maratón número 96, pero decidió detenerse a la mitad cuando se sintió enferma.

«Siempre dije que, si sentía que me iba a poner en una posición de ser una carga para el sistema médico, me detendría de inmediato», dijo Clark. «Así que tan pronto como las cosas empezaron a ir cuesta abajo, me aparté».

La atleta se enteró más tarde de que estaba experimentando síntomas de COVID-19.

Recientemente, recibió la noticia de Guinness World Records de que tenía el récord por la mayor cantidad de días consecutivos en correr una distancia de maratón.

«Estaba y estoy definitivamente orgullosa de tener el récord, ¡pero espero que alguien salga y lo rompa pronto!», dijo.