Líderes para el siglo XXII

Cuando trabajé en la administración del compañero Enrique (Pelón) Garayzar, en el municipio de Mulegé, un día nos invitó a que concurriéramos a Isla de San Marcos ya que había invitado a un filósofo para que nos impartiera una conferencia. En San Bruno abordamos una lancha y para las nueve de la mañana de un sábado arribamos a la isla. Nos encaminamos al salón de visitas adonde se encontraba el filósofo acompañado del gerente de la minera, ingeniero Casanova,

Al entrar al salón nos obsequiaron el libro: Líderes para el siglo XXI del filósofo Alfonso Siliceo Aguilar, consultor de empresas con experiencia de más de 20 años, ha integrado sus estudios de Derecho, Psicología, Administración, Desarrollo humano y religiones del mundo, para la creación de modelos educativos y el estudio e investigación de liderazgo, productividad, calidad y trabajo en equipo. Es autor de varios libros sobre capacitación, desarrollo ejecutivo, planeación de vida y carrera, liderazgo y productividad. Ha viajado a varios países del mundo impartiendo conferencias y cursos. Ha escrito, entre muchos libros, líderes para el siglo XXI.

Su tesis fundamental radica en la pérdida de valores de la sociedad actual encaminándonos a una crisis universal. La conferencia y el libro se centran en la necesidad de un cambio global de los valores científico-técnicos, económicos, pragmáticos y utilitaristas, sobre valores como la democracia, la solidaridad, la justicia, la equidad, la paz, la seguridad, el bien común y otros cuyo contenido se refiere a la dignidad del ser humano y del ser social ontológicamente considerados derivados de la esencia misma del ser humano, una revaloración del hombre y de la sociedad y la subordinación de la vida material a la espiritual, es decir, el logro del bien común. La plática se centró en ese temario para rescatar la vida humana de los intereses egoístas de los líderes mundiales. Nos dice: nuestro mundo herido de muerte no sólo en lo físico (antiecológico, contaminación, acumulación de la riqueza, capa de ozono etc) sino que nuestro mundo está herido de muerte. Nos urge una cultura humanizante y el cambio de vida por los valores universales. Hemos desarrollado la ciencia y estamos destruyendo la tierra. La humanidad necesita volver a los valores espirituales (bondad, respeto, libertad, democracia, igualdad, amor al prójimo). Necesita el mundo actual, la honda experiencia de que el Tú y el Yo son uno… los valores humanos son el eje central de la nueva sociedad. Mi correo: raudel_ tartaro@hotmail.com

PASEMOS EL RUBICÓN. Toda la conferencia me impactó. A mí, en lo particular me hizo reflexionar sobre la necesidad del respeto y el amor a uno mismo para amar a los demás; que nuestras acciones nos haga merecedoras al ser humano superior: “Conócete a ti mismo”.

La conferencia la dictó en 2020 y el libro lo escribió para encontrar los líderes del siglo XXI. Ya avanzamos en el XXI y la sociedad sigue igual: injusticia, miseria, antidemocracia, amos a lo material, pisoteo a la dignidad y, tener un mundo de indignos.

Y me interesé en recordar la tesis de Siliceo Aguilar porque leí que se realizaría un simposium mundial de liderazgo, los días 16, 17 y 18 de este mes, creo que en la Universidad Mundial. Y vendrán conferencias sobre los próximos siglos y la sociedad seguirá igual ya que los dirigentes de países del primer mundo se atrincheran en el mundo material, el mundo del poder económico, que el mundo espiritual.

Y al calce de la invitación se lee: “El fin de una Era: de la sociedad individualista a la gran crisis. ¿Nuevos líderes para una nueva civilización?”

Y la inmensa mayoría de la sociedad no entiende la honda experiencia del que el Tú y el Yo, son uno. Cuando los dirigentes del mundo entiendan que el bien común es el eje reactor, la igualdad y la justicia se abrirán campo…

Alea Jacta Est. 10º-11-21