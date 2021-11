Cosas Veredes Bobby

En la década del 80 había en la entidad una izquierda militante, radical, tozuda, con ideología a prueba de cánticos priistas, ideología y principios hasta románticos. Los del PRS, –primero PPM (Partido del Pueblo Mexicano, luego PSUM, Partido Socialista Unificado de México, más tarde PRS, Partido de la Revolución Socialista, no cultivábamos ninguna amistad y acuerdos con los del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores–. Cada quien por su lado realizaba sus campañas políticas y de afiliación. Esta práctica fue inédita ya que tanto los del PRT y los del PRS nos unificamos siempre en la lucha sindical contra el charrismo… pero en política no nos mezclábamos. La línea de nosotros (PRS) era radical hasta el extremo; no era permitido que alguno de los cuadros de la dirigencia pudiese cultivar alguna amistad o plática con los miembros del PRI que eran el gobierno, con el PRT nos unificaba la lucha sindical únicamente.

En la tercera legislatura (1981-84) se decreta que haya Diputados de Representación Proporcional o Plurinominales. En la primera y segunda se llamaron diputados de partido. Al membrete del PPS (Partido Popular Socialista) le otorgaron un diputado en cada legislatura.

Nosotros, como PPM participamos en la tercera legislatura y por los votos obtenidos logramos que Manuel Ortiz fuera diputado plurinominal. En la cuarta (1984-87) colocamos a Rubén León ya como diputado del PSUM. No recuerdo quiénes fueron candidatos del PRT ya que no lograron ninguna representación.

Para la quinta elección (1987-90) el PRS, mi partido, decidió que yo fuera candidato plurinominal. Sería la tercera ocasión que ganaríamos una curul. El PRT con su dirección estatal (Víctor Castro, Omar Castro Cota, Tito Piñeda, Salvador Bonilla y otros) nos invitó a que fuéramos unificados a la contienda. Las pláticas fueron cordiales hasta que decidimos nombrar al candidato plurinominal. El PRS me propuso y ellos a Tito Piñeda. Fueron radicales y tozudos; no aceptaron mi candidatura argumentando que tenían más derechos. En la siguiente reunión llevé la estadística de las dos anteriores elecciones, en las que obtuvimos más votos que ellos. Las pláticas se rompieron. Visité a Rubén en su cubículo y le dije que me haría un lado para lograr la unidad de izquierda. Por dos veces Rubén no aceptó mi argumento… por fin lo convencí, nos reunimos la Comisión Política y decidimos otorgar la candidatura a ellos. Formamos la Unidad Popular Sudcaliforniana, llevando como candidato al compañero Tito Piñeda.

Cosas Veredes Bobby: los perretos tenían una panel de cuarto mundo y decidimos pintar una mitad (lado izquierdo) con nuestros colores y logo; la otra mitad para ellos. ¡Viera usted las pláticas prolongadas entre Ramón Nava y Víctor Castro, Renán, Bobby y Rubén con Omar, Tito y Bonilla! Nunca habíamos tenido una relación política. Y es que los principios y la militancia no se mezclaban.

Se realizó la campaña, el gobierno acuerda eliminar a Tito para dar la diputación a otra persona. La izquierda se fracturó aún más y nos fuimos apagando.

Desde entonces no volvió a participar la izquierda en procesos electorales. Luego nos fuimos apagando hasta que surgieron el PT, PRD, PVEM, Convergencia etc. Partidos que nunca han sido izquierdistas y que hoy negocian con el estado. Ahora toca a Morena “convencerlos”. La lucha férrea, vertical y militante solamente se dio en el PRS y PRT… no hay más. Mi correo: raudel_tartaro@hotmail.com

PASEMOS EL RUBICÓN: Cosas Veredes Bobby… hoy no hay principios ni ideología. Para una elección eres panista y para la otra Morenista. Antes había puros priistas y la cargada era priista. Luego llegó el PRD y muchos priistas y panistas se hicieron perredistas, luego panistas y ahora morenistas.

Cosas Veredes Bobby: Martín Inzunza, priista de primer nivel, ahora forma en la nómina de Morena. Lo mismo hacen Omar Zavala, Homero Davis, Fernanda Villareal, Maribel Collins, Alfredo Reyes, Quique Beltrán, Robi Avilés y una veintena más que en el pasado fueron cuadros del PRI y el PAN y ahora están en nómina…

¡Cosas veredes Bobby!! Se apagó la verdadera izquierda y ahora los principios y la ideología indigestan a los nuevos morenistas.

Alea Jacta Est- 21-11-21