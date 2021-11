Aguas con Global Gas, son peligrosos

Los Cabos, Baja California Sur. – Por conducir presuntamente de manera irresponsable, fue señalado el operador de una pipa de gas con capacidad de 12 mil 500 litros con el número económico A-010 / 004 propiedad de la empresa Global Gas que se desplazaba la mañana de este sábado con dirección de Cabo San Lucas a Todos Santos.

“El muy irresponsable casi nos choca, sin ningún tipo de precaución va manejando y transportando gas. No sé si la empresa para la que labora les ofrece capacitación, si les realiza algún tipo de exámenes para saber si están aptos para conducir este tipo de vehículos, pero, de una cosa si podemos estar seguro, este señor debe ser nuevamente valorado, ya que es un peligro para todo conductor que este a su alrededor”, dijo una familia de Los Cabos, que le tomó fotografías al conductor de la gasera.

Los quejosos solicitaron a las autoridades competentes revisar los protocolos de la empresa “ya que no pueden estar dejando choferes sin capacitación, ni mucho menos sin la precaución para operar ese tipo de vehículos”.

Esta queja se suma a las que han hecho conductores y peatones en contra de la empresa Global Gas, cuyo socio mayoritario es Salvador Oñate. Los ciudadanos han coincidido en que los operadores no respetan las señales de tránsito, “(…) manejando de manera imprudente, sin importar los vehículos a su alrededor”.

Global Gas no es la primera vez que es denunciada por parte de ciudadanos; tal es el caso de la señora Lourdes Serrano, quien dijo que una pipa de Global Gas se estacionó en “doble fila” en la ciudad de La Paz. “Solamente prendió las luces intermitentes y se quedó en doble fila sin poder pasar nosotros como conductores, estuvimos haciéndole señales que no podíamos pasar y no hizo caso; tuvimos que conducir en reversa y dar vuelta por otra calle”.