Isaías «defensor» de mujeres destruyendo el patrimonio municipal

La Paz, Baja California Sur. – Durante la marcha del “Día Naranja” contra la violencia hacia las mujeres efectuada la tarde de este jueves en el malecón, un grupo de manifestantes vandalizó las emblemáticas letras de La Paz, además de algunas zonas de la tradicional vía paceña.

“El día de hoy jueves por la tarde-noche un grupo de mujeres se manifestaron en contra de la violencia de la mujer en el malecón de La Paz, pero, estaban apoyadas por la diputada local de la CROC, Gabriela Cisneros” señaló uno de los elementos de la policía municipal que se encontraba resguardando el lugar.

Cuando fue entrevistada la diputada local, Gabriela Cisneros, dijo que su presencia se debía a la voluntad de apoyar en la marcha a las mujeres, “en este momento vengo en calidad de ciudadana, en apoyo a las mujeres, como lo he hecho cada año; esto no tiene que ver con nada político, ni mucho menos representa algo institucional”, aseguró la ex priista, cercana al líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas.

El agente municipal añadió: “estas mujeres, bajo el pretexto de una marcha, hicieron vandalismo en el malecón, además de pintarrajear las letras emblemáticas de La Paz, les pegaron papeles, eso no se vale”.

En el evento, una de las manifestantes habló en contra del gobierno estatal que encabeza, Víctor Castro Cosío al decir: “En Baja California Sur, el policía no me cuida, en Baja California Sur la procuraduría no resuelve; en Baja California Sur mis amigas son las que me cuidan”.

“El gobierno de Baja California Sur ejerce violencia política y laboral en sus respectivas instituciones estatales, ya que les impidió ejercer su derecho de manifestarse y realizar la marcha. El gobernador del Estado obligó a las mujeres que trabajan en su gobierno a escucharlo en el acto que realizó”.

Gritando consignas como “el gobierno del Estado es un opresor” las mujeres manifestantes continuaron su marcha y su actuar de pintar los pisos y diversas áreas del malecón de La Paz.