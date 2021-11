¿Aerocalafia o Transas Verdugo?

Los Cabos, Baja California Sur. – Por no presentar boleto impreso, solo en formato digital, empleados de la empresa Aero Calafia negaron acceso a abordar a una madre y su hijo que pretendían volar desde Los Cabos hacia Sinaloa.

Los frustrados viajeros señalaron que la denuncia “por estafar a los clientes” ya está en los escritorios de Profeco.

“No se puede permitir que esta empresa continúe con sus malos hábitos de estafar a los usuarios que desean abordar un avión” fueron las primeras declaraciones de Guadalupe, una de las afectadas quien narró los hechos sucedidos con esta aerolínea.

“Mi hijo y yo compramos un par de boletos hacia Sinaloa porque teníamos una cita en aquel estado, nuestro vuelo salía primeramente a las 14:30 horas del 16 de noviembre; ya que estábamos en el lugar, nos avisaron que había un retraso y que el vuelo saldría horas más tarde. En el boleto, dice claramente que si no tenemos equipaje para documentar, no tenemos la necesidad de pasar a mostrador y se pase directamente a la sala de abordar”.

Acompañada de su hijo, la afectada continuó: “al instante de intentar abordar al avión, una de las empleadas de la empresa de nombre Juana de Jesús nos dijo que no podíamos subir porque no teníamos el boleto impreso, a pesar de que el boleto lo teníamos de manera digital. Nos hizo a un lado de la fila, y rápidamente comenzó a subir a los demás pasajeros. Mi hijo y yo esperamos, pensando que atendería nuestra situación, pero, no; después de pasar al último pasajero de la fila de nuestro vuelo cerró la puerta y nos dijo que perdimos el vuelo”.

“Cerrada la puerta y un trato de delincuentes, las dos empleadas nos dijeron que el vuelo se perdió a pesar de que nosotros le dijimos momentos antes de que cerrarán la puerta que podíamos imprimir los boletos, ya que en una de las oficinas contínuas nos habían ofrecido imprimir los boletos. Sin ningún tacto, ni educación nos trataron, como si fuéramos delincuentes, como si quisiéramos hacer valida una oferta, cuando no fue así; compramos los boletos, sin oferta, mismos que nos salieron 9 mil 500 pesos”.

“Qué fácil es decir que el dinero se perdió, cuando la negligencia fue de ellas; el boleto dice claramente que si no voy a documentar, no hay necesidad de pasar al mostrador, nosotros no teníamos nada que documentar; llegamos a la sala de abordar gracias a que una de las empleadas vio nuestros boletos de manera digital y nos dejaron continuar”, lamentó doña Guadalupe.

Cuando se le cuestionó si denunciaría dijo: “por supuesto, esto no podía quedarse así, denunciamos ante Profeco y pedimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto, para que vean, como una de las empleadas de esta empresa nos atendió y nos mandó a la sala de abordar, nosotros no nos metimos a la sala de abordar así, como así”.