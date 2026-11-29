Tres hombres detenidos durante un operativo federal en Guasave, Sinaloa, entre ellos Fausto “N”, identificado con el alias de “Chapo Isidro”, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los otros imputados son Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los cargos están relacionados con la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

Las detenciones fueron resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas por elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal formuló la imputación ante un juez de control.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional y, al reanudarse la diligencia, la autoridad judicial determinó que existían elementos para iniciar el proceso penal contra los tres hombres.

Como medida cautelar, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Además, se estableció un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público concluya la investigación complementaria.