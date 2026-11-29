Ocho movimientos sísmicos fueron registrados este sábado en el océano Pacífico, frente a la costa suroeste de Los Ángeles, California. Los temblores tuvieron epicentros distintos, aunque se localizaron en una misma zona, cerca de la costa.

Los sismos se reportaron frente a Hermosa Beach y Redondo Beach, con magnitudes que oscilaron entre 2.7 y 5, según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Los movimientos ocurrieron durante la misma jornada y en puntos cercanos entre sí.

Hasta el momento de los primeros reportes no se habían informado daños materiales ni personas lesionadas a consecuencia de estos movimientos telúricos.