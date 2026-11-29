El programa Serenatas del Bermejo tendrá una nueva edición este domingo con la presentación del grupo musical Bohemios en el paceño Jardín Velasco en un evento que comenzará a las 18:30 horas y será de acceso gratuito.

El titular de Cultura, Juan Lara Guzmán, explicó que las serenatas se realizan el último domingo de cada mes, con el propósito de “acercar la música a las familias, promover la convivencia y mantener las tradiciones paceñas”.

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El funcionario invitó a asistir a esta edición y disfrutar de la presentación de Bohemios en compañía de familiares y amigos.