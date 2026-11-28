“Ya se van y la transformación sigue sin llegar a Baja California Sur” lamentó el coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad por La Paz, Rigoberto Mares Aguilar al cuestionar el balance presentado la noche del viernes por el gobernador Víctor Castro Cosío durante su “Quinto Encuentro Ciudadano”.

El aspirante panistas a la alcaldía paceña aclaró que las obras y programas anunciados por el mandatario estatal incluyen inversiones federales, mientras persisten problemas en servicios y atención pública.

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Mencionó la carretera Bahía Tortugas–Punta Eugenia y la avenida Nicolás Tamaral, cuyos financiamientos, afirmó, provienen en 86 y 89 por ciento de recursos federales, respectivamente.

También cuestionó qué acciones realizó el gobierno estatal con un presupuesto cercano a los 27 mil millones de pesos durante este año.

En materia de seguridad, Mares Aguilar señaló que los homicidios dolosos pasaron de 56 en 2024 a 113 en 2025, cifras atribuidas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y reclamó que no se abordara el tema de las personas desaparecidas.

“Las familias que buscan merecían ser nombradas”, lamentó.

Sobre el tema del agua, el hasta hace unas semanas dirigente del albiazul, cuestionó la inversión anunciada de 181 millones de pesos para la potabilizadora de La Buena Mujer, al señalar que cerca del 90 por ciento de los recursos fueron federales y que la planta enfrentó interrupciones en su operación por presencia de manganeso y hierro, mientras habitantes de La Paz reportan falta de suministro.

“Mientras se presume la inversión, en La Paz hay colonias que pasan semanas sin una gota”, indicó.

También criticó el manejo de la transparencia, al recordar que la Cuenta Pública 2024 del Gobierno de Baja California Sur fue aprobada con observaciones pendientes de solventar por más de 806 millones de pesos.

“El dinero público se cuida aclarando, no esperando”, espetó.

Finalmente, Mares Aguilar sostuvo que la evaluación de la administración estatal debe considerar las obras realizadas, los problemas atendidos y los cambios en la calidad de vida de la población, y concluyó que los resultados presentados no responden a las necesidades de las familias sudcalifornianas.