El Club Atlético La Paz estuvo cerca de conquistar el título del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, luego de vencer 3-1 al Atlético Morelia en el partido de vuelta disputado en el Estadio Guaycura, ante una afición que llenó las tribunas, sin embargo, el marcador global 5-4 lo alejó del trofeo.

El equipo sudcaliforniano remontó la desventaja de tres goles que arrastraba de la ida y logró empatar el marcador global 4-4 durante la primera mitad, con anotaciones de Alan Torres y un doblete de Martín Barragán.

ESPACIO PUBLICITARIO

La posibilidad de quedarse con el campeonato se mantuvo hasta el segundo tiempo, cuando Orlando Botello marcó al minuto 82 para Atlético Morelia, devolviendo la ventaja a los michoacanos en el global. El encuentro terminó 3-1 a favor de los paceños, pero el resultado acumulado de 5-4 permitió al conjunto visitante levantar el trofeo y conseguir su segundo campeonato en la Liga de Expansión MX, después del obtenido en el Clausura 2022.

La final representó también un acontecimiento para el futbol sudcaliforniano, al disputarse por primera vez una final del futbol mexicano en la media península.

Aunque Atlético La Paz no consiguió el título, su actuación y la remontada durante el partido de vuelta mantuvieron a la afición en expectativa hasta los últimos minutos.

El encuentro también estuvo marcado por la protesta de los futbolistas ante la falta de ascenso en el futbol mexicano.