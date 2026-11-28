Han pasado 24 y 16 años, y la justicia aun no llega para mujeres que trabajaron en las plantas procesadoras de calamar Hanjin y Longin, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, quienes continúan sin obtener una resolución a sus demandas laborales, pese lasa décadas transcurridas desde sus despidos.

Gilberto Piñeda Bañuelos, representante del Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales (CIS Laboral) y asesor legal de las extrabajadoras, denunció retrasos, irregularidades en los procedimientos y falta de cumplimiento de resoluciones que mantienen a las mujeres sin acceso a la reparación que reclaman.

ESPACIO PUBLICITARIO

En el caso de Longin, cuatro trabajadoras despedidas en 2010 obtuvieron la adjudicación de un terreno de aproximadamente 3 mil 600 metros cuadrados donde operaba la planta, luego de que la parte demandada incumpliera el pago de las indemnizaciones ordenadas por la autoridad laboral, explicó Piñera Bañuelos.

El remate se declaró fincado el 24 de enero de 2024 y la adjudicación quedó formalizada mediante escritura pública e inscrita el 24 de septiembre de 2026. Sin embargo, las mujeres aún no han recibido físicamente el inmueble, debido a que uno de los demandados permanece en el lugar, añadió.

La defensa ha solicitado a la Junta Especial Federal número 58 que ordene la entrega del predio y también ha recurrido al gobernador Víctor Castro Cosío y a la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, para que intervengan en el cumplimiento de la resolución.

Piñeda Bañuelos señaló que la Junta ha negado en dos ocasiones otorgar la posesión durante el proceso y que también se solicitó la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal para evitar que continúe la falta de ejecución del fallo.

Por su parte, el caso Hanjin corresponde a 96 trabajadoras y trabajadores, en su mayoría mujeres, despedidos en 2002, cuya demanda fue retomada en 2006. La defensa enfrenta un escenario complicado luego de que concluyera la etapa de pruebas y la empresa solicitara la absolución.

Entre los antecedentes señalados están el retraso de casi una década en la traducción al coreano del escrito inicial, la cancelación de la demanda y la eliminación de inscripciones de embargos precautorios sobre propiedades de la empresa en el Registro Público de la Propiedad.

CIS Laboral contempla recurrir al amparo si el fallo resulta desfavorable.

Las extrabajadoras también reclaman que se retomen los compromisos de diálogo asumidos en octubre de 2024, cuando se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Víctor Castro durante una visita a Santa Rosalía.

Piñeda Bañuelos afirmó que posteriormente no hubo comunicación y pidió que el gobierno estatal contemple en su presupuesto el pago de las indemnizaciones pendientes de Hanjin, actualizadas por inflación.

Finalmente señaló que varias de las mujeres han fallecido durante la espera y sostuvo que el prolongado proceso representa una “forma de violencia psicológica contra quienes continúan exigiendo justicia”.