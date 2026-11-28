El Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos, en coordinación con la Casa de la Cultura Profesora Nieves Trasviña de Ceseña, te invita a la presentación del libro “Suspiros de Papel”, de la escritora Diana Sofía Gutiérrez, el próximo martes en punto de las 18 horas.

Los comentarios a la obra correrán a cargo de las escritoras Ceci Miró y Mercedes Reynoso en un encuentro que tendrá lugar en la Galería de Arte del sanluqueño Cerrito del Timbre.

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La entrada será libre. No faltes.