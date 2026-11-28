El gobierno de Estados Unidos ofreció a Rafael Caro Quintero la posibilidad de declararse culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente antidrogas Enrique “Kiki” Camarena, con el propósito de evitar un juicio previsto para marzo próximo.

La propuesta fue entregada a su defensa y presentada ante una corte federal de Brooklyn, aunque el documento señala que hasta el momento no existe un acuerdo entre las partes.

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La oferta contempla que, si el narcotraficante acepta declararse culpable, recibiría una sentencia de prisión prolongada, pero sin permanecer encarcelado durante el resto de su vida.

En caso de ir a juicio y ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. La fiscalía estadounidense descartó solicitar la pena de muerte en agosto del año pasado.

Caro Quintero enfrenta acusaciones por dirigir una organización criminal, conspiración para cometer asesinato, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas de fuego en delitos relacionados con el tráfico de drogas, además del homicidio de Camarena Salazar.

El capo tiene 73 años y, según la información difundida, presenta problemas de salud.

El fiscal Andrew Wang había adelantado en una audiencia que entregaría una propuesta a la defensa.

El narcotraficante fue entregado por el gobierno de México a Estados Unidos en febrero del año pasado.

Durante su primera comparecencia ante la corte estadounidense, ese mismo mes, se declaró inocente de los cargos.