Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado tras ser atropellado por un camión de carga en la entrada a la sanluqueña colonia Cactus.

El percance se registró a la altura del vado de Lagunitas, donde la víctima circulaba a bordo de una motocicleta.

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Al recibir el reporte, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender la situación; lamentablemente, el motociclista falleció en el lugar.

La zona quedó bajo resguardo para la atención del incidente y las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades correspondientes.