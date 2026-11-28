Calafia Rodríguez

Bajo el precepto de que la libertad también se construye en las aulas, la Secretaría de Educación Pública anunció que cada estudiante puede elegir entre portar falda o pantalón sin restricciones ni sanciones al asistir a su respectiva institución educativa. Una medida que busca fortalecer la inclusión y combatir los estereotipos de género en las escuelas, y que a su vez causó controversia en la comunidad de Baja California Sur.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, estableció que estudiantes de educación media superior podrán elegir entre utilizar falda o pantalón como parte de su uniforme escolar, sin que su decisión esté condicionada por su género.

La medida quedó establecida mediante la firma del Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro, realizada en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) en la Ciudad de México.

En México y por ende en Baja California Sur, los planteles educativos no podrán prohibir ni sancionar a los estudiantes por elegir cualquiera de estas prendas, como parte de una política orientada a combatir los estereotipos de género y prevenir la discriminación.

Cabe destacar que el pronunciamiento contempla instituciones de educación media superior como CETIS, CBTIS, CONALEP y Colegios de Bachilleres, entre otros subsistemas que integran el Bachillerato Nacional.

La SEP señaló que esta medida busca promover ambientes escolares inclusivos y garantizar el libre desarrollo de la personalidad de quienes cursan el bachillerato.

Madres y padres de familia han cuestionado: “si nuestros hijos deciden portar ahora una pieza del uniforme contraria a lo que es, implicará también un nuevo gasto no programado con falda o pantalón, así como calzado ya sea tennis o zapatos según sea el caso.”

Dijeron estar de acuerdo cuando el clima cambia a muy frío, pues es preferible se cubran portando pants, pero ya ahora por cuestión de identidad de género, podrían molestarlos más al burlarse”.

Solo cambia la libertad de elegir entre falda o pantalón; los colores y diseños oficiales del plantel se mantienen.

La autoridad en educación insistió en que el objetivo es promover la igualdad y el respeto.