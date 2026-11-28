El cuerpo exánime de un varón fue encontrado la trade de este sábado en un camino vecinal que conduce al relleno sanitario de Palo Escopeta, en San José del Cabo confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Tras recibirse el reporte se recibió en el Centro de Control y Comando (C2), elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio como primeros respondientes.

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Agentes de Investigación Criminal de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) arribaron poco después para confirmar la presencia de un cuerpo envuelto en un lienzo azul y sujetado con una cuerda.

Peritos CSI realizaron el levantamiento de indicios en el lugar, los cuales serán analizados en laboratorios forenses para integrarlos a la investigación, mientras el representante social ordenaba que los restos fueran trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia para establecer la causa de muerte y obtener información que permita determinar la identidad de la persona.