Calafia Rodríguez

En La Paz, cientos de personas en grupos organizados de familias y amistades, participaron recorriendo 5 kilómetros en la llamada Carrera por la Diabetes, con el objetivo de promover la actividad física y los estilos de vida saludables para prevenir esta y otras enfermedades crónicas.

Desde temprana hora en el malecón de La Paz, se dieron cita para recorrer este circuito y mantenerse activos al adoptar hábitos saludables, acciones que contribuyen a cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.

En esta gran jornada de 5K Carrera por la Diabetes, en el marco del Día Mundial de dicho padecimiento, se contó con grupos organizados, instituciones, colaboradores y personas que se sumaron a esta actividad, haciendo posible un encuentro por la salud y el bienestar de la comunidad.

Se hizo entrega de medallas a los participantes, de acuerdo con su categoría, haciendo énfasis en que el objetivo es formar parte de eventos y crear conciencia en la prevención.

La autoridad en salud destacó que continuará con más de este tipo de acciones de activación, pues la acción temprana y los hábitos saludables hacen la diferencia.