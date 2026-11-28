Organismos de Naciones Unidas advirtieron que la inseguridad alimentaria podría empeorar entre diciembre de 2026 y mayo de 2027 en 16 zonas del mundo, principalmente en África.

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señalaron que los conflictos armados, la violencia, las crisis económicas y los fenómenos climáticos figuran entre las principales causas de esta situación.

ESPACIO PUBLICITARIO

Sudán, Sudán del Sur, Somalia, el norte de Nigeria y Yemen concentran los mayores riesgos, con posibilidad de que se presenten condiciones de hambruna en algunas regiones.

El reporte también identifica como zonas de preocupación a Afganistán, República Democrática del Congo, territorios palestinos y Haití, además de Chad, Uganda, Madagascar, Mali, Birmania y regiones del sur de África.

El Corredor Seco Centroamericano, que se extiende de Guatemala a Costa Rica, también aparece entre las áreas afectadas por la falta de lluvias y las consecuencias de El Niño, que amenaza los cultivos y la producción agrícola. En Haití, la violencia de pandillas ha provocado el desplazamiento de 1.5 millones de personas y dificultades para distribuir asistencia.

Las agencias señalaron que la ayuda humanitaria destinada a los cinco países con mayor riesgo disminuyó casi dos tercios entre 2022 y 2025, al pasar de 5 mil 100 millones a 2 mil millones de dólares.

Además, estimaron que cerca de 49 millones de personas podrían sumarse a quienes enfrentan inseguridad alimentaria aguda hacia finales de 2027 por los efectos de El Niño.

La FAO y el PMA urgieron a canalizar asistencia para evitar pérdidas de vidas y advirtieron que su plan de atención enfrenta un déficit de financiamiento de 125 millones de dólares.