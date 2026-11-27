La Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur suspendió temporalmente la atención en oficinas recaudadoras y los trámites mediante plataformas digitales, luego de detectar intentos de acceso no autorizado a sus sistemas informáticos y ataques cibernéticos.

La dependencia informó que “activó un protocolo preventivo para actualizar y reforzar su infraestructura tecnológica”.

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La medida busca “proteger los datos de los contribuyentes y resguardar la información institucional”, por lo que los servicios permanecerán inhabilitados mientras se realizan las labores técnicas.

La titular de la dependencia, Bertha Montaño Cota, explicó que la alerta sobre la agresión informática se recibió a principios de semana y señaló que el origen del ataque fue identificado en China.

Personal técnico y del área de tecnologías de la información trabaja de manera permanente en el mantenimiento y reforzamiento de los sistemas, con el objetivo de “restablecer las operaciones una vez que existan condiciones de seguridad para hacerlo”.

Finalmente, la funcionaria pidió comprensión a la ciudadanía ante la suspensión de trámites presenciales y digitales, e indicó que el regreso a las operaciones será anunciado mediante los canales oficiales del Gobierno del Estado.