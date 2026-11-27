El Instituto Nacional Electoral (INE) acumula más de 140 renuncias y separaciones de personal como parte de una revisión de sus estructuras administrativas y de posibles irregularidades en contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei, informó la consejera electoral Carla Humphrey.

La funcionaria explicó que las consejerías solicitaron a los responsables de distintas áreas identificar a trabajadores que no asistían a sus labores o que fueron incorporados sin cumplir adecuadamente con sus funciones.

ESPACIO PUBLICITARIO

Humphrey señaló que las decisiones sobre las separaciones se discuten entre las consejerías y que las medidas ya no responden a determinaciones individuales y sostuvo que el órgano electoral atraviesa un cambio en su forma de operar, al pasar de un esquema en el que no se compartía información sobre contrataciones y bajas a uno en el que los asuntos se revisan de manera colegiada.

Sobre el caso de Jorge Egren, la consejera indicó que, por pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), cuenta con derechos laborales que deben respetarse y explicó que solicitó su reincorporación y que el Consejo General deberá analizar si su regreso representa un beneficio para la institución, además de valorar si ocuparía nuevamente el puesto que desempeñaba.

La consejera aclaró que el Servicio Profesional Electoral Nacional no está sujeto a esta revisión y que los preparativos para las elecciones de 2027 continúan conforme al calendario establecido.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo reconoció el trabajo de la presidenta provisional, Blanca Cruz, en la recuperación de la colegialidad entre consejerías y representantes de partidos, y consideró que la revisión de perfiles avanza.