Desde la paceña Plaza de la Reforma el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío presentó la noche del viernes su quinto informe de gobierno, en el que expuso cifras sobre inversión pública, programas sociales, infraestructura, seguridad y desarrollo económico.

Ante asistentes, entre ellos los alcaldes de los cinco municipios, afirmó que su administración ha impulsado acciones en distintos sectores de Baja California Sur y resumió los resultados con datos de recursos ejercidos, obras y beneficiarios.

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En materia productiva, reportó más de mil 200 millones de pesos para energía eléctrica de uso agrícola y otros 200 millones para sanidad e inocuidad agroalimentaria. También mencionó ocho obras para retener escurrimientos en el Valle de Santo Domingo, la producción de más de 100 toneladas de sorgo forrajero y más de 300 torneos de pesca.

En empleo, señaló que 109 mil personas recibieron capacitación y más de 34 mil consiguieron trabajo formal, mientras que el turismo incorporó 83 nuevas rutas aéreas, 34 nacionales y 49 internacionales.

Sobre infraestructura, contabilizó 581 acciones viales con una inversión superior a 4 mil millones de pesos, además de recursos para caminos rurales, conservación carretera y ampliación de la Transpeninsular entre Guerrero Negro y Vizcaíno.

También destacó la pavimentación de la Nicolás Tamaral en Los Cabos, la modernización del puerto de Pichilingüe y obras en Puerto San Carlos.

En bienestar, informó que los programas federales acumularon más de 15 mil millones de pesos en cinco años, con beneficios para más de 300 mil habitantes.

En seguridad, Castro Cosío afirmó que Baja California Sur se encuentra entre “las cinco entidades más seguras del país” y destacó el incremento salarial para policías estatales, que en 2027 superaría el 100 por ciento respecto al inicio de su administración.

También señaló que durante su gobierno no se registraron huelgas de importancia y atribuyó los resultados laborales a la conciliación entre sindicatos y empresarios.

Al cierre de su “encuentro” ciudadano, Castro Cosío insistió en su compromiso de “continuar trabajando durante la última etapa de su mandato” al recalcar: “Que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Por el bien de todas y de todos, primero están los pobres”.