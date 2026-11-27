Las autoridades talibanes ordenaron eliminar los nombres propios de las mujeres de documentos oficiales en la provincia de Balj, al norte de Afganistán, y sustituirlos por la palabra “bibi”, utilizada como apelativo para mujeres mayores.

La disposición incluye registros administrativos y sanitarios, como expedientes clínicos y recetas médicas en hospitales, clínicas privadas y centros de salud, con reportes de su aplicación desde mayo de 2026.

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La instrucción también prohíbe a funcionarios escribir o pronunciar los nombres de las mujeres.

Testimonios recopilados por medios internacionales señalan que, en algunos casos, se utilizan expresiones como “cabra” o “ganado” para identificarlas.

La activista afgana Laleh Osmany denunció que esta práctica representa un proceso de deshumanización y recordó que históricamente algunas comunidades omitían los nombres de esposas e hijas por razones relacionadas con el honor masculino, aunque ahora se trata de una disposición impuesta por las autoridades.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres alertaron sobre las consecuencias de la medida, particularmente en el sector sanitario, donde el uso de una misma denominación para distintas pacientes podría generar errores en recetas, expedientes, diagnósticos y tratamientos.

La activista Karishma, desde Kabul, confirmó que existe la orden, aunque señaló que su aplicación todavía no es generalizada.

Zubaida Akbar, directora para Afganistán de Femena, advirtió sobre el riesgo de que la prohibición se extienda a otras regiones del país.

La disposición se suma a las restricciones impuestas a las mujeres desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, entre ellas la prohibición de estudiar en secundaria y universidades, las limitaciones para trabajar y participar en espacios públicos, y las barreras en los servicios de salud.

Femena contabiliza más de 144 decretos y medidas contra los derechos de las afganas.

En 2020, tras una campaña impulsada por Osmany, el gobierno anterior permitió incorporar voluntariamente los nombres de las madres en las actas de nacimiento, una iniciativa que ahora contrasta con las nuevas disposiciones.