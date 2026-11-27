Una explosión de tanque de gas LP de 30 kilogramos se registró la mañana de este viernes en una vivienda de la paceña colonia Pueblo Nuevo ubicada en el cruce de Puebla y Josefa Ortiz de Domínguez, provocando la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal y del Cuerpo de Bomberos.

Un joven varón declaró que minutos antes trabajadores de una gasera habían sustituido un cilindro vacío por uno lleno.

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Según su relato, aproximadamente 15 minutos después de la instalación, el tanque explotó, presuntamente debido a las condiciones en las que se encontraba el contenedor del hidrocarburo.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte y aplicaron los protocolos correspondientes para controlar la situación.

Los elementos aseguraron el cilindro y lo trasladaron a un sitio seguro para evitar otros riesgos.

Hasta el momento, no se había informado si el hombre que reportó el incidente resultó lesionado.