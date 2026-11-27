Calafia Rodríguez

Luego del reporte realizado por habitantes de la periferia de La Paz, dando cuenta de grandes encharcamientos de agua convertidos en criaderos de los llamados “maromeros” que se convierten en mosquitos, la Secretaría Estatal de Salud realiza la fumigación con motomochila

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Es en colonias de alta incidencia de casos, como El Comitán, Conchalito, El Centenario, Chametla, Marina Sur, Fidepaz que en estas formaciones lagunares, brigadas de la institución estatal han reforzado los protocolos de fumigación, en donde se han observado la presencia de nubes del mosquito y previamente grandes criaderos de la larva.

Los vecinos han manifestado que a la par del desbordamiento reciente del agua del mar que dejó evidencia en varios puntos de la ciudad, dichos criaderos estaban previamente estancados desde la presencia de las lluvias de los meses de octubre y noviembre, acumulándose además basura, llantas y cacharros que los mismos ciudadanos de manera irresponsable fueron acumulando.

Así, esta solicitud de fumigación fue realizada con automotores en jornadas nocturnas, lo que resultó insuficiente por las condiciones climatológicas y observando en mayor proporción, los criaderos de mosquitos que se fueron reproduciendo.