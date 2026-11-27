Calafia Rodríguez

El secretario general del Sindicato Salinero de Guerrero Negro, Baldomero Juárez informó que este próximo lunes 30 de noviembre realizarán una manifestación pacífica con la toma de carreteras, exigiendo la atención del gobierno federal a la crisis que la empresa mexicana enfrenta desde hace varios años, pidiendo además la remoción del director general Moisés Poblanno.

Explicó que esta crisis de la empresa, en donde se ha manejado el probable despido a 200 trabajadores, se basa en haber dejado de producir lo que originalmente eran 6.5 millones de toneladas en venta, con una reducción en el 2025 a solamente 3.8 millones, estimando para este final de año solamente la producción de 4.3 millones.

Dijo que en este periodo de transición la empresa que es ahora totalmente mexicana se ha visto afectada por la falta de condiciones laborales adecuadas para los trabajadores, lo que viene en detrimento también y afectaciones a las familias y comunidad de esta región.

Finalmente, manifestó que se ha buscado un acercamiento con el secretario Marcelo Ebrard a fin de manifestarle este tipo de inconsistencias por lo que insistirán en el tema de una mejora en todas las condiciones laborales de la empresa, lo que incluye la separación del cargo del director general con quien no han tenido contacto desde hace varios meses.