Calafia Rodríguez

La secretaria de Finanzas del gobierno de Baja California Sur, Bertha Montaño confirmó la mañana de este viernes que luego del reporte que se hizo ante la Policía Cibernética a nivel federal, se les informó que al igual que varias entidades federativas, un “ataque desde China” dejó fuera de funcionamiento el sistema de contabilidad, situación que prevalece desde el pasado miércoles.

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Estableció que como tal, no cuenta con la información técnica de los conceptos en qué consiste este ataque, pero que podría ser posible este día viernes liberar el sistema madre de la contabilidad, para lo cual se están realizando pruebas de margen y error.

Montaño Cota informó también que al ser este ataque fuerte a los sistemas en mención, aún no se puede realizar el ingreso o pago de trámites por parte de los ciudadanos, además de no poder egresar recursos, por lo que estaría en riesgo el pago de nómina para los miles de trabajadores, pues al no ser posible liberar la nómina este día, el próximo lunes sería más complicado.

Sobre la explicación que la Policía Cibernética les ha referido sobre el objetivo de estos ciberataques, es el que los trabajan a través de plataformas, lo dañan con diferentes propósitos, primero dejando inactivos y sustraer información, sin que hasta el momento se tenga claro el alcance de lo que pudieran haber afectado.