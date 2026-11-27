El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) realizará el próximo martes un acto cívico que marcará el inicio del Proceso Local Electoral 2026-2027, periodo en el que se definirán los cargos de elección popular correspondientes al Gobierno del Estado, los ayuntamientos y el Congreso local.

La ceremonia está programada para las 07:20 horas en las instalaciones del IEEBCS, ubicadas en el centro de La Paz con un programa que contempla la recepción de autoridades y los honores a los símbolos patrios, un mensaje institucional alusivo al inicio del proceso electoral.

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Con esta actividad, el organismo electoral dará inicio formal a las etapas y trabajos que integran el proceso local 2026-2027, rumbo a la renovación de los cargos públicos en Baja California Sur.