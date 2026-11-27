La Dirección General de Seguridad Vial y Transporte del Ayuntamiento de La Paz anunció cierres de calles y operativos viales debido a la realización de actividades deportivas y culturales programadas para este sábado y domingo, medidas que abarcarán distintos puntos de la ciudad, principalmente el malecón y vialidades cercanas al Estadio Guaycura.

El sábado, la Carrera por la Diabetes 2026 ocasionará el cierre del Paseo Álvaro Obregón, desde Héroes del 47 hasta El Coromuel, a partir de las 6 de la mañana.

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Como alternativa, se habilitará temporalmente la circulación en doble sentido desde la calle Norte hasta Playa La Concha. Más tarde, por el encuentro del Club Atlético La Paz en el Estadio Guaycura, habrá restricciones en calles como 5 de Mayo, Félix Ortega, Isabel la Católica y Constitución, entre otras, desde las 17 horas hasta la 1 de la mañana del domingo.

También se instalará una pantalla en la zona del kiosco del malecón para transmitir el partido, lo que generará un operativo sobre el Paseo Álvaro Obregón, entre Ocampo y 5 de Mayo, a partir de las 19 horas y hasta que disminuya la afluencia de asistentes.

El domingo se desarrollará el Circuito Running de El Sudcaliforniano, que provocará cierres graduales sobre el Paseo Álvaro Obregón desde las primeras horas del día.

Seguridad Vial y Transporte conminó a la ciudadanía planificar sus recorridos, utilizar rutas alternas y respetar las indicaciones del personal operativo.