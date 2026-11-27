Ya salieron las convocatorias para los concursos de machaca de res, queso de vaca y chorizo de cerdo, competencias que forman parte de la quinta edición del Festival de la Machaca, el Queso y el Chorizo (MaQueCho), que se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre en la plaza de la paceña comunidad de San Antonio.

Los certámenes están dirigidos exclusivamente a productores que residan en los ranchos, localidades y subdelegaciones de la delegación de San Antonio.

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El registro no tiene costo y permanecerá abierto hasta el 3 de diciembre.

Los interesados deben enviar su nombre completo, lugar de procedencia y categoría al correo electrónico mcervon@setuesbcs.gob.mx o al número de WhatsApp 612 157 0451.

Para validar la autoría de los alimentos, cada participante debe entregar fotografías del proceso de elaboración y acudir sin representantes el día del evento entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana.

Además, todos los concursantes deben cumplir con las normas de higiene y utilizar los platos que entregará el comité organizador.

Cada categoría establece entregas específicas para la evaluación del jurado.

Quienes compitan en chorizo de cerdo presentarán 200 gramos de producto cocido y 100 gramos crudo.

En la rama de machaca de res, se requieren 200 gramos de producto preparado y 100 gramos en presentación natural, divididos en dos porciones.

Por su parte, los participantes de queso de vaca deben presentar una pieza de entre 500 gramos y un kilogramo.

Este producto tiene que elaborarse al cien por ciento con leche de vaca de la región, sin suero y con cuatro días de maduración.

El jurado calificará la textura, el aroma, el sabor y el apego a las recetas de la zona.

En cada uno de los tres concursos se otorgarán reconocimientos y dinero en efectivo a las tres mejores propuestas:

El primer lugar obtendrá cinco mil pesos, el segundo lugar recibirá tres mil pesos y el tercer puesto ganará dos mil pesos.

El objetivo es “impulsar la economía de la región y preservar la gastronomía de Baja California Sur” señaló la convocatoria emitida por la Secretaría de Turismo y Economía y la Universidad Tecnológica de La Paz.