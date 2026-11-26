Calafia Rodríguez

La diputada Guadalupe Vázquez dijo que dando voz a distintos sectores de la sociedad, piden congruencia al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, en su propuesta para asignar notarías públicas en la recta final de su mandato, al recaer una de ellas, en la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, Claudia Jeanette Cota Peña.

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Dijo que hay que revisar si una funcionaria como es la Magistrada Presidenta deberá separarse del cargo para aspirar a una patente notarial.

“Pedimos al gobernador autoreflexión y considerar sobre todo en lo moral, analizar y revisar, pero a final de cuentas ella es abogada y es un requisito, eso no le impide recibir este beneficio.

Dijo además que “Aunque el hecho de que se registre no quiere decir que se le vaya a otorgar, pero es una alta probabilidad de que así sea, hasta donde sabemos a través de un examen”.

Reiteró que “En su momento es importante analizar en la Ley si está o no dentro de estos requisitos en que debe separarse de su cargo, si no, hay que hacer un llamado al gobernador de autorreflexión a quien se le otorga y qué méritos tiene para ello”.

Manifestó que como legisladores, estarán al pendiente como uno de los Poderes para estar en equilibrio.

“Máxime ahora que estamos socializando la Ley de Notariado.”