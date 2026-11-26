José Luis Rodríguez

San José del Cabo, Baja California Sur.— Un nuevo testimonio de presunta extorsión y abuso de autoridad en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD) ha salido a la luz, evidenciando no solo el trato que reciben los visitantes extranjeros al arribar al destino, sino el impacto directo que estas prácticas comienzan a tener en la inversión inmobiliaria y el turismo residencial.

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A través de un mensaje difundido recientemente, un visitante estadounidense —quien se identificó como profesional de enfermería (Nurse Practitioner)— relató haber sido retenido de manera arbitraria tras su llegada a la terminal aérea, bajo el argumento de que su medicamento personal era ilegal debido a un supuesto colorante prohibido.

De acuerdo con su denuncia, pese a que la sustancia no infringía ninguna norma y a que su abogado se encontraba en el aeropuerto para recogerlo, las autoridades le impidieron cualquier comunicación con su representante legal. Posteriormente, fue sacado de las instalaciones en una patrulla, trasladado a las celdas de San José del Cabo y llevado finalmente ante la fiscalía.

El denunciante señaló que, ya en la instancia ministerial y frente a su abogado, los fiscales revisaron el caso, le devolvieron sus medicamentos y le ofrecieron disculpas. Sin embargo, describió que durante el proceso elementos de la Guardia Nacional permanecieron merodeando en el lugar, con la actitud de “esperar un soborno”.

El incidente tuvo una consecuencia inmediata para la economía local: el visitante, quien buscaba tramitar su residencia permanente y planeaba retirarse en Baja California Sur, anunció que canceló sus planes y puso a la venta las tres propiedades que poseía en el municipio.

Más de 10 mil reportes encienden las alertas en el sector empresarial

Este testimonio no es un hecho aislado, sino que se suma a una crisis creciente en la terminal aérea de San José del Cabo.

En días recientes, el Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC) reveló los resultados de un monitoreo en redes sociales que identificó más de 10 mil 800 reportes de turistas extranjeros por presuntos abusos, cobros excesivos, retenciones prolongadas y procedimientos poco claros por parte de personal de Aduanas y elementos de la Guardia Nacional.

Según los datos recabados por la iniciativa privada, el promedio alcanza alrededor de 25 experiencias negativas diarias durante el último año.

Entre los casos documentados por el sector empresarial destacan cobros de hasta 2 mil dólares a participantes del torneo internacional de tenis ATP por ingresar raquetas y ropa deportiva de uso personal, así como la detención de un ciudadano estadounidense durante 48 horas por una bala olvidada en su equipaje, periodo en el que presuntamente se le exigió dinero.

La gravedad de las denuncias ha llevado a la Asociación de Hoteles de Los Cabos y al CCC a advertir sobre el daño severo a la reputación internacional del destino.

Representantes hoteleros señalaron que los reportes de extorsión estuvieron cerca de detonar una modificación en la alerta de viaje de Estados Unidos de cara al periodo de Día de Acción de Gracias; aunque el cambio no se concretó, advirtieron que el riesgo sigue latente si no se frena el problema.

A esta preocupación se sumó el sector laboral, encabezado por la CROC, que alertó sobre el peligro que representan estas prácticas para las fuentes de empleo en un momento sensible para el destino, el cual acumula una caída del 8.2% en la llegada de turistas internacionales.

Ante este panorama, líderes empresariales han exigido la intervención urgente de los gobiernos federal, estatal y municipal para realizar una investigación a fondo, transparentar los criterios de revisión aduanal y sancionar a los responsables, antes de que la fuga de turistas e inversionistas extranjeros genere un daño irreversible para Los Cabos.