El Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos (ICA) te invita al conversatorio “Gestos de la roca: arqueologías de la performatividad”, una actividad que busca “explorar la relación entre el arte rupestre de Baja California Sur, la memoria ancestral y las expresiones escénicas contemporáneas”.

La ponencia estará a cargo de Calafia Piña.

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El encuentro plantea reflexionar sobre las pinturas y manifestaciones rupestres como registros de prácticas y gestos de las comunidades antiguas, así como su relación con el cuerpo, la creación artística y la performance.

La propuesta busca “reunir perspectivas de la arqueología, la investigación artística y las prácticas culturales del territorio sudcaliforniano”, indicaron los organizadores.

La actividad se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre, en punto de las 12 horas, en el lobby del sanluqueño Pabellón Cultural de la República “Nabor García Aguirre” con acceso gratuito, aunque cupo limitado.

Con este conversatorio, se busca “abrir un espacio de intercambio entre el patrimonio rupestre de la entidad y las formas actuales de expresión artística”, puntualizó el ICA.