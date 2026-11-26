Una huelga de 24 horas movilizó este miércoles a trabajadores de distintos sectores de Grecia, principalmente del sector público, quienes exigen incrementos salariales y medidas para enfrentar el encarecimiento de la vida.

Las protestas fueron convocadas por organizaciones sindicales, entre ellas la Confederación de Sindicatos del Sector Público (ADEDY), que reclama ajustes en los ingresos para recuperar el poder adquisitivo perdido.

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Las manifestaciones también provocaron interrupciones en el transporte.

En Atenas, el metro suspendió operaciones durante las primeras horas del día y anunció otro paro a partir de las 18:00 horas locales; además, los trenes suburbanos registraron afectaciones.

Ferris y buques permanecieron atracados durante la jornada, mientras que 15 aeropuertos regionales suspendieron vuelos por la participación del personal encargado de las telecomunicaciones y la información aérea.

ADEDY expresó su rechazo a los salarios congelados, el costo de la energía y las condiciones de los servicios públicos de salud y educación.

La organización sostuvo que la movilización busca mejorar los ingresos de los trabajadores, garantizar condiciones laborales y fortalecer los servicios públicos, en medio de las presiones económicas que enfrentan los hogares griegos.

Aunque la Comisión Europea proyecta que Grecia crecerá 1.8% este año, por encima del 1.1% estimado para la zona euro, el avance económico no se ha traducido necesariamente en una mejora de los ingresos.

El salario mínimo se ubica en 968 euros brutos mensuales, mientras que la inflación alcanzó 5.7% anual en octubre y el encarecimiento de la vivienda mantiene las demandas laborales.