Un total de 950 jubilados y pensionados del Gobierno del Estado, de los poderes Judicial y Legislativo, así como de la Junta Estatal de Caminos, recibieron este jueves el bono anual de 7 mil pesos en una entrega encabezada por el gobernador Víctor Castro Cosío durante un acto realizado en la cancha del Sindicato de Burócratas, en el centro de La Paz.

La prestación representó una inversión de 6.6 millones de pesos y forma parte de un compromiso asumido por el Gobierno estatal el año pasado, cuando se planteó incrementar este apoyo como respuesta a las demandas de quienes concluyeron su etapa laboral en el servicio público.

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Durante el evento, Castro Cosío reconoció “la contribución de jubilados y pensionados al funcionamiento de las instituciones sudcalifornianas” y señaló que el bono busca reconocer los años de trabajo que dedicaron a la administración pública.