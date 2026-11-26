Calafia Rodríguez

Con la finalidad de dotar de insumos que protejan del frío a familias de la periferia de la ciudad de La Paz, la Secretaría de Salud de Baja California Sur organiza la colecta de ropa de abrigo y cobijas en buen estado y limpios, que serán entregados en temporada decembrina en colonia Ampliación y Granjas Márquez de León.

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A través de su Grupo Amigos de Bienestar, la Secretaría de Salud estará recibiendo abrigos y cobijas que estén en buenas condiciones, que serán canalizados y se entregarán durante la temporada decembrina a familias de la colonia Ampliación y Granjas Márquez de León, en la zona periférica de la Ciudad de La Paz, con la finalidad de que se protejan de los cambios de temperaturas.

Las autoridades y organizadores dieron a conocer que dichas donaciones pueden entregarse en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, que están ubicadas en Revolución 822 entre Manuel Torre Iglesias y Juan María de Salvatierra, en la colonia Esterito.

Manifestaron que se hace un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos que estén en la posibilidad de hacer entrega de estos insumos, que pueden ser suéteres, chamarras, blusas de manga larga y ropa abrigadora, así como colchas, frazadas y edredones, pues serán útiles a quienes por alguna condición de vida económica, no puedan adquirirlos y así puedan prevenir enfermedades de la temporada.