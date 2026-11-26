Cuatro personas fueron detenidas luego de una serie de robos con violencia registrados la noche del miércoles en distintos establecimientos comerciales de La Paz.

Los hechos ocurrieron en un lapso aproximado de una hora y media e involucraron dos tiendas OXXO y dos farmacias YZA.

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El primer asalto se reportó alrededor de las 21 horas en un OXXO ubicado en avenida Universidad y Cardenal, donde un sujeto amenazó a una empleada con una pistola y sustrajo dinero en efectivo y bebidas alcohólicas.

Posteriormente, se reportaron otros robos en una sucursal de bulevar Santa Rosa y Mar Báltico, una farmacia YZA sobre bulevar Francisco J. Múgica, y otra ubicada en bulevar Forjadores y calle Estado 30.

En estos establecimientos, los responsables amenazaron al personal para obtener dinero y productos.

Tras recibir los reportes y las características del vehículo en el que presuntamente se desplazaban los responsables, elementos de seguridad realizaron un operativo de búsqueda y localizaron un Toyota Yaris negro con cuatro ocupantes, dos mujeres en los asientos delanteros y dos hombres en la parte trasera.

Durante la inspección, encontraron una pistola con cargador debajo del asiento del copiloto, así como una mochila con un pasamontañas y varias botellas de bebidas alcohólicas.

Los detenidos fueron identificados como Diego de Jesús “N”, Víctor Miguel “N”, Samantha “N” y Dulce Yaneth “N”.

La detención se formalizó a las 23 horas y, durante la madrugada del jueves, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Los cuatro robos reportaron pérdidas de al menos 9 mil 450 pesos en efectivo, además de mercancía.