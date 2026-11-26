Las llamas consumieron, la tarde de este jueves un yate identificado como “El Balconcito” en aguas de la bahía de Cabo San Lucas, cerca de la Playa La Empacadora.

El siniestro fue reportado por bañistas y prestadores de servicios turísticos quienes solicitaron apoyo de emergencia al observar que el fuego consumía la embarcación.

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Aunque no hay aun un parte oficial, testigos señalaron que el yate habría impactado contra unas rocas en la zona del arrecife.

Tras el incidente, el fuego se extendió en la embarcación, lo que motivó la movilización de unidades de emergencia y de elementos de la Secretaría de Marina.

Pangueros que se encontraban en el área intentaron controlar las llamas utilizando agua de mar desde sus propias embarcaciones, mientras ciudadanos también colaboraron con cubetas.

La Marina activó el protocolo de atención de emergencias y pidió a los capitanes de otras naves mantenerse alejados de la zona para evitar riesgos.

Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas del incendio ni se ha confirmado la existencia de personas lesionadas.