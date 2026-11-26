Un camión del transporte público Tiburón Urbano chocó contra un automóvil particular que se encontraba estacionado sobre las paceñas calles Ramírez, entre Oaxaca y Jalisco, dejando daños materiales en ambas unidades y, afortunadamente, ningún lesionado.

El camión presentó daños en la parte frontal izquierda, principalmente en el faro y el parachoques, mientras que el vehículo particular recibió el impacto en la parte trasera.

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El automóvil afectado, un Hyundai gris, sufrió daños en la carrocería del lado del conductor, la cual quedó deformada por el golpe.

Por la magnitud de las afectaciones, se estima que la unidad podría ser considerada pérdida total.

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido esclarecidas. Entre las versiones que circulan se menciona que el conductor del camión pudo haberse distraído o quedado dormido, pero no hay confirmación oficial.