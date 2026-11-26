Familiares de personas desaparecidas, acompañados por amigos e integrantes de distintos colectivos de búsqueda de Los Cabos, realizaron una marcha la tarde de este jueves en Cabo San Lucas para exigir respuestas de las autoridades sobre el paradero de sus seres queridos.

La movilización avanzó hasta la carretera Transpeninsular, a la altura de la plaza de toros La Sanluqueña, donde los manifestantes bloquearon la circulación vehicular en ambos sentidos, tanto hacia San José del Cabo como en dirección a Cabo San Lucas.

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El cierre impidió el tránsito por uno de los principales corredores de comunicación del municipio sureño, por lo que automovilistas y usuarios vieron afectados sus traslados.

La protesta fue encabezada por familiares que buscan visibilizar los casos de desaparición y solicitar avances en las investigaciones.

Al lugar acudieron elementos de seguridad pública, quienes iniciaron un diálogo con las familias para buscar que se liberara la carretera.

Hasta el momento de este reporte, el bloqueo se mantenía y no se había informado sobre un acuerdo para restablecer la circulación.