La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) habilitó canales de comunicación para que ciudadanos mexicanos reporten información sobre funcionarios públicos presuntamente vinculados con grupos criminales.

El anuncio fue realizado por su director, Terry Cole, quien informó que inicialmente se puso en marcha una línea para Sinaloa y que este jueves se darán a conocer los medios de contacto para Jalisco.

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La agencia indicó que recibirá información sobre integrantes de organizaciones criminales, servidores públicos que presuntamente brindan apoyo a estos grupos y personas o redes involucradas en el lavado de dinero.

Cole señaló que los reportes podrán realizarse de manera confidencial y anónima, y pidió a la ciudadanía utilizar los canales habilitados para compartir información que permita identificar posibles vínculos entre autoridades y estructuras delictivas.

Para reportes relacionados con grupos que operan en Sinaloa, la DEA publicó el número telefónico +1-858-298-5670, el identificador de Threema PTJ4HS3J y el correo electrónico MFSinaloaTipLine@dea.gov.

La información difundida contempla organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, entre otros grupos señalados por las autoridades estadounidenses.

La iniciativa se suma a la política del gobierno de Donald Trump, quien en 2025 declaró a diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

La DEA señaló que busca obtener información para identificar redes de corrupción, interrumpir operaciones financieras y avanzar en investigaciones contra organizaciones criminales.