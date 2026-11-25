La Dirección Municipal de Educación de Los Cabos convocó a niños de entre 9 y 12 años a participar en el taller “La Magia de la Navidad en la Biblioteca”, que se llevará a cabo en Cabo San Lucas como parte de las actividades educativas y recreativas de la temporada decembrina.

El taller tendrá lugar del 30 de noviembre al 11 de diciembre en la Biblioteca Pública Profesora Amelia Wilkes Ceseña, en horario de 9 a 12 horas, lapso en el cual los asistentes podrán participar en dinámicas relacionadas con la lectura, la creatividad y el aprendizaje.

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La actividad contempla el uso de los recursos de la biblioteca para acercar a la niñez a los libros mediante ejercicios que estimulen la imaginación y el desarrollo de habilidades.

La iniciativa también busca “ofrecer un espacio de convivencia durante las vacaciones y el periodo previo a las celebraciones navideñas”, indicó la dependencia municipal.

Con este tipo de actividades, la Dirección Municipal de Educación busca “promover el hábito de la lectura entre las nuevas generaciones y complementar su formación a través de experiencias educativas fuera del entorno escolar”, explicaron los organizadores.

Las familias interesadas pueden acudir a la Biblioteca Pública Profesora Amelia Wilkes Ceseña para obtener mayor información sobre el taller.