Calafia Rodríguez

El gobierno del Estado de Baja California Sur cumplirá en tiempo y forma con el pago de prestaciones a los trabajadores en este fin de año, tales como aguinaldo, bonos y sueldos de todo el mes de diciembre, para lo cual solamente fue necesario echar mano de un préstamo previamente solicitado y otorgado de 300 millones de pesos que convencionalmente se hace en este periodo.

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Así lo informó el gobernador Víctor Castro Cosío, en rueda de prensa en La Paz, en donde dijo que con ese recurso que previamente les fue autorizado para ser empleado cuando se requiera, también se apoyará a los municipios de Comondú y Mulegé, quienes presentan mayores complicaciones económicas.

“Hemos sido muy claros con esto, porque será posible solventar todas las observaciones que arrojan las auditorías, porque podré tener omisiones, pero nunca malas intenciones. En este sentido, nos seguiremos manejando con transparencia en total apego a la legalidad, pues no somos ni seremos un gobierno corrupto”, estableció Castro Cosío.

Dijo que como siempre lo ha manifestado, “pido a quienes hacen señalamientos sobre actos de corrupción, que sean claros y presenten pruebas ante la autoridad correspondiente para tomar cartas en el asunto. No somos juzgadores, pero sí promovemos los conceptos de no robar, no mentir y no traicionar, para que siga siendo posible la Cuarta Transformación”.