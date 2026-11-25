Estados Unidos solicitó a México la extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, señalado como presunto integrante de una organización delictiva con operaciones en Sinaloa y vinculado a grupos criminales.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el detenido enfrenta investigaciones en ambos países por delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas.

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La petición estadounidense deriva de un proceso ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde buscan juzgarlo por cargos que en México corresponden a asociación delictuosa, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En territorio nacional, Meza Flores fue detenido e imputado por la probable posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delitos contra la salud.

La FGR informó que el próximo 28 de noviembre se reanudará la audiencia inicial, en la que un juez federal determinará si existen elementos para vincularlo a proceso.

Además, el detenido cuenta con cinco carpetas de investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como dos mandamientos judiciales pendientes; uno de ellos fue objeto de un amparo concedido a su defensa, mientras que el otro permanece vigente.

La solicitud de extradición no implica que Meza Flores será entregado de inmediato a las autoridades estadounidenses, ya que el procedimiento debe cumplir con los requisitos legales y diplomáticos establecidos entre ambos países.

Mientras se resuelve su situación jurídica y se desarrollan los procesos correspondientes, continuará bajo jurisdicción de las autoridades mexicanas y a disposición de los jueces que conocen de las acusaciones en su contra.