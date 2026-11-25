Una sentencia de 10 años de prisión es la que recibió José Ángel “N”, quien fue declarado, en procedimiento abreviado, culpable de violación equiparada agravada en perjuicio de una menor de edad

La investigación estableció que los hechos ocurrieron entre el 1 y el 20 de octubre de 2023, al interior de un domicilio ubicado en la paceña colonia Villas de Guadalupe, donde el acusado agredió sexualmente a la víctima, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad.

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Al llegar a la etapa intermedia del proceso, se optó por el procedimiento abreviado, en el que José Ángel “N” aceptó su responsabilidad penal.

La autoridad judicial revisó los datos presentados por la representación social y emitió el fallo condenatorio por el delito de violación equiparada agravada.

Además de los 10 años de prisión, el juez impuso una multa de 66 días y determinó la reparación del daño en favor de la víctima, mediante la prestación de terapias psicológicas.