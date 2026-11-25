Cinco hombres encapuchados y armados irrumpieron este miércoles en la vivienda de una joven mujer en la paceña colonia Márquez de León, motivando la movilización de elementos policiacos hasta la populosa demarcación.

Al llegar a la vivienda ubicada en el cruce de las calles Isla Tortuga e Isla San Marcos, los agentes de la Policía Municipal se entrevistaron con la moradora, la señora Bianca “N”, quien relató que los individuos portando armas de fuego cortas derribaron a patadas las puertas para ingresar al inmueble.

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Una vez dentro, los hombres preguntaron por un sujeto llamado Rubén y exigieron conocer su paradero.

La mujer indicó que esa persona no se encontraba en la casa, tras lo cual los intrusos abandonaron el domicilio huyendo a bordo de un vehículo con dirección a la colonia Guelatao.